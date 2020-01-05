ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине закрыли около 450 нелегальных АЗС

Новости » Общество     05.01.2020 - 16:53
В Украине закрыли около 450 нелегальных АЗС
Иллюстративное фото (УНИАН)

Всего было проверено 787 АЗС, 111 из которых уже демонтированы

В Украине закрыли 439 нелегальных автозаправочных станций (АЗС) в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

По его словам, к работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций.

"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - сообщил Гончарук.

Напомним, 26 декабря Алексей Гончарук дал поручение закрыть все нелегальные АЗС до 9 января. По его словам, все АЗС будут работать по лицензиям.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями компании-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций, в ходе которого обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

Цены на бензин упали после совещания Зеленского с владельцами АЗС АМКУ рекомендовал крупнейшим розничным сетям снизить цены на бензин
Новости Украины АЗС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь