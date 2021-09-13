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В Украине заключили более 15 тысяч земельных сделок: где больше всего

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 15 тысяч. Больше всего таких соглашений заключили в Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на сегодня заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли. Лидируют такие области:

  • Кировоградская,
  • Харьковская,
  • Полтавская,
  • Днепропетровская,
  • Херсонская,
  • Винницкая.

Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласованы 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.

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Рынок земли