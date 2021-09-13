В Украине заключили более 15 тысяч земельных сделок: где больше всего

В Украине количество сделок по купле-продаже земельных участков пересекло отметку в 15 тысяч. Больше всего таких соглашений заключили в Кировоградской, Харьковской и Полтавской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По состоянию на сегодня заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли. Лидируют такие области:
Подали заявления для получения доступа к государственному земельному кадастру 4943 нотариуса. Всего заявлений - 5552, из них согласованы 4905, в очереди на рассмотрение - 6, отказ получили 641.