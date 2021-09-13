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В Україні уклали понад 15 тисяч земельних угод: де найбільше

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 15 тисяч. Найбільше таких угод уклали в Кіровоградській, Харківській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Станом на сьогодні укладено 15 533 угоди в рамках ринку землі. Лідирують такі області:

  • Кіровоградська,
  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Херсонська,
  • Вінницька.

Подали заяви для отримання доступу до державного земельного кадастру 4943 нотаріуси. Всього заяв - 5552 , із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641.

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Ринок землі