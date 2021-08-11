В Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами

В украинских СИЗО разрешат заключенным пользоваться интернетом и телефонами. Соответствующее решение приняло правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.
Согласно принятому постановлению, чтобы воспользоваться данными услугами, заключенным придется платить определенную сумму.
"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи", - написал Гончаренко.