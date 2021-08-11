В Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами

В українських СІЗО дозволять ув'язненим користуватися інтернетом і телефонами. Відповідне рішення ухвалив уряд.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.
Відповідно до ухваленої постанови, аби скористуватися даними послугами, в'язням доведеться платити певну суму.
"Уряд запроваджує експериментальний проект у слідчих ізоляторах: особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язоку", - написав Гончаренко.