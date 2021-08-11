RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами

Автор: Марія Кучерявець

В українських СІЗО дозволять ув'язненим користуватися інтернетом і телефонами. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка.

Відповідно до ухваленої постанови, аби скористуватися даними послугами, в'язням доведеться платити певну суму.

"Уряд запроваджує експериментальний проект у слідчих ізоляторах: особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до інтернету та телефонного зв’язоку", - написав Гончаренко.

Фото: скрін постанови Кабінету міністрів України (t.me/oleksiihoncharenko)

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниУкраїнаІнтернетСИЗО