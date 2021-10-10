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В Украине зафиксирован случай сибирской язвы

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Тернополь, Воскресенье 10 октября 2021 05:43
В Украине зафиксирован случай сибирской язвы Фото: в Украине зафиксирован случай сибирской язвы (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Украине зафиксирован случай сибирской язвы. В Тернополе в зооуголке парка "Топильче" погиб пони.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Во время исследования патологического материала региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы было установлено заболевание сибирской язвой. На месте происшествия введен карантин.

На территории зооуголка провели дезинфекцию, место, где жил и гулял пони, обожгли огнем. Всех других животных вакцинировали от сибирской язвы, а работникам зооуголка назначили курс антибиотиков.

Жителей города призвали прекратить кормить с рук животных в зооуголке, а также не выгуливать рядом собак, поскольку это может быть опасным.

На территории зооуголка и парка "Топильче" взяли на исследование пробы воды и почвы на наличие спор сибирской язвы.

"На сегодня продолжается наблюдение за здоровьем животных зооуголка. Специалистами ветеринарной медицины принимаются меры в соответствии с планом. За контактными лицами осуществляется медицинское наблюдение", - заявили в Госпродпотребслужбе.

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