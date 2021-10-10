В Україні зафіксовано випадок сибірської виразки. У Тернополі в зоокуточку парку "Топільче" загинув поні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Під час дослідження патологічного матеріалу регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби було встановлено захворювання на "сибірку". На місці події введено карантин.

На території зоокуточка провели дезінфекцію, місце, де жив і гуляв поні, обпалили вогнем. Всіх інших тварин вакцинували від сибірської виразки, а працівникам зоокуточка призначили курс антибіотиків.

Жителів міста закликали припинити годувати з рук тварин у зоокуточку, а також не вигулювати поруч собак, оскільки це може бути небезпечним.

На території зоокуточка та парку "Топільче" взяли на дослідження проби води і грунту на наявність спор сибірської виразки.

"На сьогодні триває спостереження за здоров'ям тварин зоокуточка. Фахівцями ветеринарної медицини вживаються заходи відповідно до плану. За контактними особами здійснюється медичне спостереження", - заявили в Держпродспоживслужбі.