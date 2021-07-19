UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Где в Украине зафиксирован самый высокий показатель уровня бедности: ответ социолога

Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Ситуация с уровнем бедности в Украине была кризисной после введения весеннего локдауна в 2020 году. Самый высокий показатель наблюдался в крупных городах.

Об этом сообщила в интервью РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"С бедностью катастрофа была во II квартале прошлого года. Первый, весенний, локдаун был жестким: ни у кого не было запасов, никто не понимал, как приспособиться к этому. В III квартале бедность стала снижаться",- отметила социолог.

По ее словам, больше всего пострадал малый и микробизнес, а "поддержку им практически не предоставили".

"Микробизнес и малый бизнес в Киеве поднялся уже. Как только закончился первый карантин, открылись предприятия сферы обслуживания, и ситуация стала исправляться достаточно быстро. А следующие мероприятия (осенью, зимой) уже отразились гораздо меньше. Впрочем, окончательные выводы сделаем только тогда, когда будет доступна информация ",- уточнила Элла Либанова.

Она подчеркнула, что сильный рост бедности был зафиксирован в крупных городах Украины.

"В больших городах карантин лучше соблюдался. В малых городах написано "карантин" - ну, и написано. А в Киеве, Одессе, Харькове все-таки следили за его соблюдением",- добавила социолог.

Напомним, госслужба статистики Украины назвала количество украинцев за чертой бедности.

Читайте РБК-Украина в Google News
уровень жизнибедность