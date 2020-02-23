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В Украине не зафиксирован ни один случай китайского коронавируса, - Минздрав

Новости » Происшествия     23.02.2020 - 17:31
В Украине не зафиксирован ни один случай китайского коронавируса, - Минздрав
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По состоянию на 23 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 78 817 инфицированных коронавирусом

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая китайского коронавируса COVID-19 не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Указано, что на 23 февраля 2020 в мире зарегистрировано 78 817 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2462 - летальные. При этом выздоровели 23 232 человек.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - сообщили в Минздраве.

В частности, 81,3% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса, зафиксировано в одной провинции Китая - Хубэй. За пределами Китая обнаружено 1725 случаев в 29 странах мира.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. В организации выразили обеспокоенность в связи с ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

Как писало РБК-Украина, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней. Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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