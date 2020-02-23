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Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев менять не будут, - Минздрав

Новости » Общество     23.02.2020 - 16:26
Срок обсервации для эвакуированных из Китая украинцев менять не будут, - Минздрав
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Срок обсервации для эвакуированных украинцев составит 14 дней

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что срок обсервации для эвакуированных из китайского Уханя граждан Украины составит 14 дней. Об этом он заявил на брифинге, 23 февраля, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках инкубационного периода коронавируса, Ляшко подтвердил информацию ведомства и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, ранее Виктор Ляшко назвал условия, при которых могут продлить срок изоляции эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. По его словам, если в течение обсервации у кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы коронавируса, он будет госпитализирован.

"Это минимум 14 дней. Если в течение обсервации в кого-то из находящихся на карантине будут проявляться симптомы болезни, его будет госпитализировано - в бокс, который защищает от распространения болезни по больнице", - заявил Ляшко.

При этом он добавил, что в случае подтверждения заражения коронавирусом, то срок пребывания на карантине увеличится еще на две недели.

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