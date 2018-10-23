В Україні зафіксували 9 випадків дифтерії з початку року

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У МОЗ нагадали, що вакцинація від дифтерії потрібна як дітям, так і дорослм

Протягом дев'яти місяців цього року на дифтерію захворіли сім українців. Про це повідромляє РБК-Україна із посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Також уточнили, що протягом 2017 року випадки захворювання на дифтерію не реєстрували взагалі. Убезпечитись від захворювання у МОЗ радять за допомогою вакцинації. Зокрема, вакцинація рекомендована як для дітей, так і ревакцинація для дорослих - кожні 10 років. Вакцини забезпечуються безкоштовно.

"В Україні достатня кількість вакцин та протидифтерійних сироваток, вони є в усіх областях... На 1 вересня 2018 р. в Україні наявні 631 507 доз вакцини АДП, 4 318 960 доз АДП-М та 1 788 914 доз АКДС", - зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в Україні заборонили відомий лікарський препарат, який використовувався для профілактики дифтерії та правця - "Інфанрікс ІПВ" . Відповідний указ видала Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

У лютому керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявляла, що у Україні лише 50% населення вакциновано від дифтерії і правця.