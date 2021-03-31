В Украине задерживается часть поездов из-за кражи кабеля на Дарнице
В Украине поезда дальнего следования и пригородные, которые следуют через станцию Дарница, идут с задержкой в 1,5-2 часа. Причина этого - кража кабеля, из-за чего не работает сигнал светофора.
Об этом сообщил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в Facebook.
По его словам, сейчас идут восстановительные работы.
"Прежде всего - безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования, по возможности, будут догонять задержку. Прогноз на восстановление - до 2-х часов", - написал Перцовский.
В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой следуют такие поезда дальнего следования:
- №150 Ходоров - Полтава (+1 час 2 минуты)
- №1 / 2 Ходоров - Константиновка (+0.52)
- №137 Сватово - Хмельницкий (+ 1.04)
- №19 / 20 Попасная - Киев (+ 0.20)
- №712 Киев - Константиновка (из Киева +0.20).
Также наблюдается задержка пригородных поездов:
- №6902 Киев - Нежин (+ 0.52)
- №6804 Киев - Яготине (+ 0.53)
- №6901 Нежин - Киев (+ 1.13).
Восстановительные работы должны завершиться в течение двух часов.
Напомним, в понедельник сошли с рельсов шесть из девяти вагонов поезда "Интерсити" Киев-Запорожье. Инцидент произошел за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, никто не пострадал.
Как пояснили в УЗ, поезд мог сойти с рельсов под Запорожьем из-за проблем с путями.