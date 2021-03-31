В Україні затримується частина поїздів через крадіжку кабелю на Дарниці

В Україні потяги дальнього слідування та приміських, які прямують через станцію Дарниця, йдуть із затримкою у 1,5-2 години. Причина цього - крадіжку кабелю, через що не працює сигнал світлофора.

Про це повідомив голова філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook .

За його словами, зараз тривають відновлювальні роботи.

"Перш за все - безпека, тому рух уповільнено. Поїзди далекого прямування, по можливості, будуть наздоганяти затримку. Прогноз на відновлення - до 2-х годин", - написав Перцовський.

В "Укрзалізниці" додали, що з затримкою слідують такі поїзди далекого сполучення:

№150 Ходорів - Полтава (+1 година 2 хвилини)

№1 / 2 Ходорів - Костянтинівка (+0.52)

№137 Сватове - Хмельницький (+ 1.04)

№19 / 20 Попасна - Київ (+ 0.20)

№712 Київ - Костянтинівка (з Києва +0.20).

Також спостерігається затримка приміських поїздів:

№6902 Київ - Ніжин (+ 0.52)

№6804 Київ - Яготині (+ 0.53)

№6901 Ніжин - Київ (+ 1.13).

Відновлювальні роботи повинні завершитися протягом двох годин.