В Украине задержали несколько соратников Медведчука, - Арестович

Советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что несколько соратников Виктора Медведчука задержаны. Они готовы сотрудничать со следствием и уже дают показания правоохранительным органам.

"Он народный депутат Украины, как ни крути, он говорит — а мы слушаем. Но дело даже не в этом. Кроме Медведчука уже задержали очень много его людей. У них совсем другой интерес. Люди честно работали за деньги, а теперь такое случилось", — отметил Арестович.

Советник президента также подчеркнул, что партнеры политика никому не интересны для обмена, потому рассказывают все, чтобы их отпустили. По словам Арестовича, задержанные сообщили много важной и полезной для следствия информации.