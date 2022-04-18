RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні затримали кілька соратників Медведчука, - Арестович

Віктор Медведчук (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Радник президента України Олексій Арестович заявив, що кілька соратників Віктора Медведчука затримані. Вони готові співпрацювати зі слідством і вже дають свідчення правоохоронним органам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олексія Арестовича.

"Він народний депутат України, як не крути, він каже - А ми слухаємо. Але справа навіть не в цьому. Крім Медведчука вже затримали дуже багато його людей. У них зовсім інший інтерес. Люди чесно працювали за гроші, а тепер таке сталося", — зазначив Арестович.

Радник президента також підкреслив, що партнери політика нікому не цікаві для обміну, тому розповідають все, щоб їх відпустили. За словами Арестовича, затримані повідомили багато важливої та корисної для слідства інформації.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Медведчук