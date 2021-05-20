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В Украине задержали двоих самых влиятельных "воров в законе", - полиция

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция сообщила о задержании двоих "самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван". Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что установили все сферы их деятельности и связи.

"Эти лица с "верхушки" преступного мира образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей криминалитет в государстве, подстрекали к совершению новых преступлений и приводили к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан", - сообщили в полиции.

Следователи документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе" более года.

"Известно, что "Умка", коронован в 2014 году, и "Лаша Сван", "вор в законе" с 1995-го, получили свои высокие "звание" от топ-представителей российского криминального мира. Они считались одними из самых влиятельных "воров в законе" в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях - Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и части Западного региона", - добавили в полиции.

Задержание "воров в законе" произошло 19 мая. "Умку" задержали в аэропорту Днепра при попытке покинуть Украину, а "Лашу Свана" - в отеле. Следователи готовят им сообщение о подозрении по ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски.

Напомним, на прошлой неделе СНБО принял санкции против криминальных авторитетов и воров в законе.

Также сообщалось, что из Украины выдворили криминального авторитета.

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