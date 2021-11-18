В Украине задержали чиновника горсовета Харьковской области, который работал на боевиков

По данным следствия, в августе 2017 года украинский госслужащий, используя личные связи, передал одному из так называемых "депутатов Народного совета ДНР" информацию о сотрудниках СБУ и лиц, оказывавших им помощь. В апреле 2016 года он также послал представителю оккупационной администрации РФ фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера.

Правоохранители разоблачили информатора во время очередного задания от так называемого куратора. По месту жительства госслужащего провели обыски, там нашли и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога.