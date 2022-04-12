В Украине задержали агента России. В течение лет работал во властных структурах

В Украине разоблачили агента Российской Федерации, который работал перед этим во властных структурах нашей страны. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В мае 2018 года подозреваемый, находясь на связи с представителями российских агентур, поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. Он передавал информацию относительно руководства батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ", - пишет пресс-служба.

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