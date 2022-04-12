В Україні затримали агента Росії. Протягом років працював у владних структурах
В Україні викрили агента Російської Федерації, який працював перед цим у владних структурах нашої країни. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
Згідно з даними слідства:
- колишній правоохоронець з Донецької області виконував завдання генштабу Росії й займався підривною діяльністю проти нашої країни;
- злочинець вербував осіб для збору й передачі відомостей державного рівня, інформації про високопосадовців й місця дислокації підрозділів ЗСУ.
- ще у 2017 році він працював у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції адміністрації президента України. Агент передавав російським спецслужбам документи щодо позиції країн ЄС до вступу нашої країни до енергетичного, цифрового й митного союзів;
"У травні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на зв’язку із представниками російських агентур, вступив на військову службу до Збройних Сил України. Він передавав інформацію щодо керівництва батальйону, ситуації на лінії фронту та можливості вербування командирів ЗСУ", - пише пресслужба.
- у 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, чоловік продовжував співпрацювати з окупантами;
- під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, злочинець надавав вказівки для своїх наставників щодо збору інформації про підрозділи наших захисників, які дислокувалися в Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Також він видав інформацію про склади зброєння та палива, розташовані у Черкаській та Полтавській області.
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