ru ua
Вт, 12 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні затримали агента Росії. Протягом років працював у владних структурах

Новость на русском →
Вівторок 12 квітня 2022 19:07
В Україні затримали агента Росії. Протягом років працював у владних структурах Фото: в Україні затримали агента Росії. Протягом років працював у владних структурах (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні викрили агента Російської Федерації, який працював перед цим у владних структурах нашої країни. Йому повідомили про підозру за фактом державної зради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства:

  • колишній правоохоронець з Донецької області виконував завдання генштабу Росії й займався підривною діяльністю проти нашої країни;
  • злочинець вербував осіб для збору й передачі відомостей державного рівня, інформації про високопосадовців й місця дислокації підрозділів ЗСУ.
  • ще у 2017 році він працював у Головному департаменті зовнішньої політики та європейської інтеграції адміністрації президента України. Агент передавав російським спецслужбам документи щодо позиції країн ЄС до вступу нашої країни до енергетичного, цифрового й митного союзів;

"У травні 2018 року підозрюваний, перебуваючи на зв’язку із представниками російських агентур, вступив на військову службу до Збройних Сил України. Він передавав інформацію щодо керівництва батальйону, ситуації на лінії фронту та можливості вербування командирів ЗСУ", - пише пресслужба.

  • у 2021 році, звільнившись з лав ЗСУ, чоловік продовжував співпрацювати з окупантами;
  • під час повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни, злочинець надавав вказівки для своїх наставників щодо збору інформації про підрозділи наших захисників, які дислокувалися в Кіровоградській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Також він видав інформацію про склади зброєння та палива, розташовані у Черкаській та Полтавській області.

Війна Росії проти України триває сорок вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна
NEWS
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
48-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі
Владислав Красінський, Виталий Носач Нескорений. Як Чернігів вистояв під російськими бомбами і чого чекає далі