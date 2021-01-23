В Украине задержали агента ФСБ "Джигурду": работал над дестабилизацией в стране

Фото: СБУ (РБК-Украина)

В Херсонской области задержали агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по прозвищу "Джигурда". Он занимался дестабилизацией ситуации в Украине и провоцировал протестные настроения в стране.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Агент ФСБ в январе 2021 года получил денежное вознаграждение от своих кураторов.

"Задача способствовать распространению искусственно спровоцированных массовых протестов и, в частности, так называемого "тарифного майдана". Целью была дискредитация органов государственной власти и дестабилизация ситуации в стране. Для этого он уже организовал ряд протестных мероприятий", - сообщили в СБУ.

Фигурант также возглавлял одну из пророссийских партий. Он по указанию ФСБ РФ осуществлял сбор информации о кризисных явлений в социально-экономической сфере

"По замыслу российских спецслужб это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированым Крымом регионе, а впоследствии - распространиться и по всей стране", - добавили в спецслужбе.

Как отметили в СБУ, в феврале 2020 года мужчина во время пребывания в Симферополе по заданию российских кураторов провел встречу с так называемым главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Российский агент также получил поручение инициировать сбор подписей среди населения Херсонской области по восстановлению водоснабжения в АРК и развернуть соответствующую информационную кампанию. Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжается расследование.

Также РБК-Украина писало, что в Кропивницком разоблачили агента ФСБ, который передавал в РФ информацию о военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины.