В Украине выставили на аукцион проблемные кредиты компаний из орбиты Юркевича на 2,5 млрд гривен

Государственный "Укрэксимбанк" выставил на торги в системе СЕТАМ права требования на взыскание 118 земельных участков площадью около 648 га в Бориспольском районе Киевской области. Стартовая цена лота составляет около 2,56 млрд грн, аукцион запланирован на 10 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Фокус ".

Согласно информации лота речь идет о кредитных договорах заключенных "Укрэксимбанком" с ликвидируемым юридическим лицом (№151407К19 от 22.03.2007 г., №151408К13 от 28.05.2008 г.) и об ипотечных договорах обеспечения (имущественный залог земли).

В материалах ряда судебных споров государственного банка на взыскание задолженности говорится, что данные кредитные соглашения банк заключил с ООО "Евробудком". Эта фирма в мае 2021 года Хозяйственный суд Киевской области признал банкротом.

Процедура распоряжения имуществом "Евробудком" длится более восьми лет. Дело о банкротстве "Евробудком" инициировало ООО "Сити-Стейт". По состоянию на 2013 год долг фирмы перед банком составил 797,7 млн грн (по валютному курсу того времени). Но в 2021 году, на момент признания фирмы банкротом, активы "Евробудкома" составляли всего пять земельных участков общей стоимостью 3,62 млн грн.

Кредиты "Евробудкома" выдавались во времена пребывания Виктора Капустина главой правления "Укрэксимбанка" (2005-2010 гг.). По данным издания ЛІГА.net, больше всего проблемных кредитов банк выдал в этот период.

Совокупно данные кредитные линии "Евробудкома" по сегодняшнему курсу составляют более 2 млрд грн. Согласно судебным делам, заемщик, ипотекодатель и поручители свои обязательства перед "Укрэксмибанком" в полном объеме не выполнили.

В частности, 22 марта 2007 года "Укрэксимбанк" заключил с "Евробудком" кредитный договор на сумму 10,3 млн долларов. Впоследствии в качестве обеспечения кредита банк заключил ипотечный договор (земельные участки) с "Алта Проперти". В мае 2021 г. "Алта Проперти" была признана банкротом по заявлению ООО "Ситистейтсервис" (инициировано в 2012 году).

28 мая 2008 года банк заключил с "Евробудком" еще один кредитный договор на сумму 71,4 млн долларов и 2,04 млн грн. За кредит поручились дочернее предприятие "Техноагрополис" и ООО "Акватерра-2005". В материалах судебного дела упоминается, что "Укрэксимбанк" обращался в суд на погашение задолженности путем взыскания на залоговое имущество в ряд фирм: "Евробудком", "Рестерра", "Агрофирма "Бортничи", "Грус", "Евробудинвест", "Таурустрейдинг" , "Технобилдигрупп", "Киевский оптовый рынок".

Согласно Госреестру эти фирмы связаны между собой менеджментом, собственниками или бенефициарами. В частности, в "Евробудком" учредителями указаны "Евробудинвест" и "Лайт Трейдинг Групп", а бенефициаром - Александр Коваль. Основатель "Евробудинвест" - "Лайт Трейдинг Групп", а бенефициар - Сергей Сподин.

Сергей Сподин вместе с Анатолием Юркевичем (контролером группы Milkilend) ранее были указаны бенефициарами компании "Банкомсвязь". Юркевич является ее основателем. "Банкомсвязь" фигурирует в скандале с банкротством "Украинского профессионального банка" (УПБ), который связывают с Анатолием Юркевичем. По данным ФГОФО, УПБ в 2015 г. заключил ряд ничтожных договоров между связанными лицами.

Также в "Агрофирме "Бортничи" до 2019 года бенефициаром числился Анатолий Юркевич. Он же был ли бенефициаром упомянутых "Сити-Стейт" и "Ситистейтсервис" (часть его строительного бизнеса). Руководитель в "Ситистейтсервис" Алексей Каргаполов, менеджер и владелец других компаний связанных с Юркевичем, в том числе, он - экс-и.о.председателя правления "УПБ". Каргаполов обвиняется Генеральной прокуратурой по делу о банкротстве "УПБ" в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге по предварительному сговору группой лиц, продолжаются судебные заседания.