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В Украине вырос размер детского пособия: что об этом известно

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 07:45
В Украине вырос размер детского пособия: что об этом известно Фото: в Украине увеличился размер детского пособия (РБК-Украина)
Автор: Каролина Гайдук

С 1 марта в Украине повысится размер ежемесячной государственной помощи на каждого третьего и последующего ребенка, который воспитывается в многодетной семье. Размер повышения составит 400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на проект постановления, который был принят на заседании Кабинета министров 16 февраля.

Согласно документу, постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года. В Украине вырос размер пособия для следующей категории граждан:

  • родителей многодетных семей - на каждого третьего и последующего ребенка. Ежемесячные выплаты увеличятся с 1700 до 2100 гривен;
  • лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, а также лиц, не имеющих права на пенсию, и лиц с инвалидностью, получающих государственную социальную помощь - размер минимального пособия будет повышен с 1934 до 2100 гривен.

Также на 166 гривен повысится минимальный размер государственной помощи для лиц с инвалидностью и пожилых лиц, не имеющих права на пенсию.

Напомним, Минсоцполитики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.

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Кабинет Министров Украины
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