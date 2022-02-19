В Україні виріс розмір дитячої допомоги: що про це відомо
З 1 березня в Україні підвищиться розмір щомісячної державної допомоги на кожну третю та подальшу дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї. Розмір підвищення становитиме 400 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на проект постанову, який був прийнятий на засіданні Кабінету міністрів 16 лютого.
Згідно з документом, ухвала набирає чинності з 1 березня 2022 року. В Україні виріс розмір допомоги для наступної категорії громадян:
- батьків багатодітних сімей - на кожну третю та подальшу дитину. Щомісячні виплати збільшаться з 1700 до 2100 гривень;
- осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу - розмір мінімальної допомоги буде підвищений з 1934 до 2100 гривень.
Також на 166 гривень підвищиться мінімальний розмір державної допомоги для осіб з інвалідністю та літніх осіб, які не мають права на пенсію.
Нагадаємо, Мінсоцполітики профінансувало виплати допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям. Кошти виділено за лютий 2022 року.