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В Україні виріс розмір дитячої допомоги: що про це відомо

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Україна, Субота 19 лютого 2022 07:45
В Україні виріс розмір дитячої допомоги: що про це відомо Фото: в Україні збільшився розмір дитячої допомоги (РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

З 1 березня в Україні підвищиться розмір щомісячної державної допомоги на кожну третю та подальшу дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї. Розмір підвищення становитиме 400 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на проект постанову, який був прийнятий на засіданні Кабінету міністрів 16 лютого.

Згідно з документом, ухвала набирає чинності з 1 березня 2022 року. В Україні виріс розмір допомоги для наступної категорії громадян:

  • батьків багатодітних сімей - на кожну третю та подальшу дитину. Щомісячні виплати збільшаться з 1700 до 2100 гривень;
  • осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу - розмір мінімальної допомоги буде підвищений з 1934 до 2100 гривень.

Також на 166 гривень підвищиться мінімальний розмір державної допомоги для осіб з інвалідністю та літніх осіб, які не мають права на пенсію.

Нагадаємо, Мінсоцполітики профінансувало виплати допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплату послуг окремим категоріям. Кошти виділено за лютий 2022 року.

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