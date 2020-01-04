В Украине вырос размер алиментов

Министерство юстиции Украины напоминает о том, что в 2020 году в связи с новым размером прожиточного минимума увеличен размер алиментов. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Согласно сообщению, для детей до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

для детей до 6 лет - 889,5 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - говорится в сообщении.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, добавили в министерстве.

Как сообщало РБК-Украина, в базах данных пограничников на начало 2020 года находится около 120 тысяч лиц, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины за неуплату алиментов.

Напомним, прожиточный минимум был увеличен с 1 декабря 2019 года и с 1 января 2020 года его размер не менялся.