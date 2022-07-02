В Украине вырос прожиточный минимум: как это повлияет на страховые выплаты

С 1 июля 2022 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц - с 2 481 гривны до 2 600 гривен. Это предусмотрено законом о государственном бюджете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования Украины в Facebook.
Как отметили в пресс-службе, соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемые Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, которые имеют право на выплаты в случае потери кормильца.
Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступит с 1 июля этого года, размер выплат составит:
Ранее эти выплаты составляли 42 177 грн, 248 100 грн, 49 620 грн соответственно.
Напомним, с 1 июля 2022 года в Украине повышается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия). Согласно закону о госбюджете, минимальная пенсия вырастет на 93 гривны с 1934 до 2027 гривен. Также с 1 июля вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.
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