В Україні зростуть надбавки на догляд за особами з інвалідністю

В Україні зросте розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю. Кабінет міністрів схвалив відповідне рішення у ході свого засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.
Зокрема, з 1 січня 2021 року підвищується розмір надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю.
Крім того, з 1 січня 2022 року надбавка особам з інвалідністю з дитинства зросте на 50%.
Проект пропонує підвищити розмір надбавок наступним чином:
Нагадаємо, в Україні можуть дозволити обмін житла особам з інвалідністю. Верховній раді рекомендують прийняти відповідний законопроект №3780.
Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким для людей з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд підвищать удвічі. Документ набув чинності з 1 січня 2021 року.