В Украине выплатят помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ветераны и жертвы нацистских преследований получат от 570 до 4120 гривен

Кабинет министров Украины утвердил размер денежной помощи ветеранам Второй мировой войны и жертвам нацистских преследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, более одного миллиона ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства.

"Правительство выделило 1 млрд 354 млн гривен на осуществление соответствующих выплат. Каждый человек получит от 570 гривен до 4120 гривен. Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году", - отметил Гончарук.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, в 2019 году по 530 гривен получили бывшие узники лагерей, остарбайтеры и дети партизан и других участников борьбы; по 840 гривен - члены семей погибших и умерших инвалидов войны. Лица с особыми заслугами перед Родиной получили по 3850 гривен, участники боевых действий и пострадавшие участники Революции достоинства - 1295 гривен.

Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние узники концлагерей с инвалидностью получили от 2950 до 3850 гривен в зависимости от группы.