В Україні виплатять допомогу ветеранам та жертвам нацистських переслідувань

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ветерани та жертви нацистських переслідувань отримають від 570 до 4120 гривень

Кабінет міністрів України затвердив розмір грошової допомоги ветеранам Другої світової війни та жертвам нацистських переслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, більше одного мільйона ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави.

"Уряд виділив 1 млрд 354 млн гривень на здійснення відповідних виплат. Кожна людина отримає від 570 гривень до 4120 гривень. Це в середньому на 7% більше, ніж у минулому році", - зазначив Гончарук.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, у 2019 році по 530 гривень отримали колишні в'язні таборів, остарбайтери і діти партизанів, інших учасників боротьби; по 840 гривень - члени сімей загиблих і померлих інвалідів війни. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною отримали по 3850 гривень, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції гідності - 1295 гривень.

Особам з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концтаборів з інвалідністю отримали від 2950 до 3850 гривень в залежності від групи.