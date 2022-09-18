В Украине выпал первый снег (фото, видео)

"По состоянию на 08:15, 18.09.2022 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена. Падает снег . Ветер юго-западный 6-8 м/с. Температура воздуха -1°С ", - говорится в сообщении.

Обновлено 11:11. Опубликовано видео первого снега в горах Закарпатья

"В Карпатах, на горной долине Драгобрат, уже выпал первый снег.

А как вы думали, зима уже близко. Поэтому учитывайте погодные условия и регистрируйтесь у спасателей перед выходом в горы!", - сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Погода в Украине 18 сентября

Напомним, по данным синоптиков, несмотря на мокрый снег в Карпатах, на востоке страны сегодня будет до +28. По всей территории страны ожидаются сильные дожди, шквальный ветер и грозы. Более подробно о погоде на сегодня - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .