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Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 07:00
Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине сегодня будет с мокрым снегом и дождями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Активный циклон сегодня, 18 сентября, будет формировать погоду в Украине. Поэтому ожидается дождь по всей стране, шквалы, а на западе выпадет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране будет облачно и дождливо.

При этом ночью в Закарпатье и Прикарпатье, а днем в западных, северных и местами центральных областях сильные дожди.

Между тем , в Карпатах ожидается сильный дождь, на высокогорье с мокрым снегом, на остальной территории умеренные, днем в южной части небольшие дожди и грозы.

Ветер юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью +9 +13 градусов, днем +13 +20;
  • на западе ночью +7 +10, а днем +10 +14 градусов;
  • в восточных областях ночью +14 +16 градусов, днем +25 +28;
  • на юге страны ночью +15 +18, а днем +21 +28 градусов;
  • в центральных областях ночью +11 +15 градусов, днем +14 +20.

Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно. Ночью умеренный, а днем сильный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Мокрый снег в Карпатах, а на востоке до +28: прогноз погоды на сегодня

Столбики термометров ночью покажут +9 +11 градусов, а днем +15 +17.

Напомним, ранее синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине вплоть до мокрого снега в западной части.

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