В Украине разоблачили группу торговцев запрещенными стероидами

Отмечается, что два жителя Львова 32 и 34 лет в интернете продавали запрещенные лекарственные средства "метандиенон" и "нандролон". Эти средства являются анаболическими стероидами.

"Мужчины создали и администрировали два вебсайты, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон - вещества, которые запрещены к обращению в Украине. Товар покупателям отправляли по почте, а прибыль получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", - сообщили в МВД.

Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки стероидов к фигурантам.

Во время обысков в домах злоумышленников были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и сильнодействующие лекарственные средства на 1,5 миллиона гривен. Все изъятое направлено на проведение экспертиз.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - добавили правоохранители.

Фото: изъятые стероиды (mvs.gov.ua)