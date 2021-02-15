RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні викрили групу торговців забороненими стероїдами

Автор: Ігор Литвиненко

Киберполиция викрила угруповання, яка через інтернет займалася торгівлею заборонених в Україні лікарських засобів з сильнодіючими і отруйними речовинами. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Популярні новини
Румунія відновила роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною 12 лютого 2021
Чи будуть вакцинувати перехворілих COVID: рекомендації МОЗ 11 лютого 2021
МЗС Росії пояснив слова Лаврова про намір розірвати відносини з ЄС 12 лютого 2021
Регулятор вперше позбавив ліцензії постачальника газу: зловживав на ринку 12 лютого 2021
Ще понад 5 000 випадків коронавірусу виявили в Україні 13 лютого 2021
У Кабміні розповіли, що буде з тарифами на тепло і воду 15 лютого 2021
Зеленський відправив міністра оборони і главу ЗСУ на Донбас. Що трапилося 14 лютого 2021
Київ відкриє школи і дитячі сади: стало відомо коли 12 лютого 2021
Коли закінчаться снігопади в Україні: синоптики назвали нову дату 12 лютого 2021
Серед українців переважає думка про перебільшеність загрози COVID-19 12 лютого 2021

Наголошується, що два жителі Львова 32 і 34 років в інтернеті продавали заборонені лікарські засоби "метандієнон" і "нандролон". Ці засоби є анаболічними стероїдами.

"Чоловіки створили та адміністрували два вебсайти, де продавалися сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон і нандролон - речовини, які заборонені до обігу в Україні. Товар покупцям відправляли поштою, а прибуток отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", - повідомили в МВС.

Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання стероїдів до фігурантів.

Під час обшуків в будинках зловмисників були вилучені комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" запису і сильнодіючі лікарські засоби на 1,5 мільйона гривень. Все вилучене направлено на проведення експертиз.

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

"Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - додали правоохоронці.

Фото: вилучені стероїди (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за 2020 рік прикордонники виявили більше 300 спроб ввезення наркотиків в Україну. Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється в більш ніж 3 млрд гривень.

Також повідомлялося, що в Молдові затримали колишнього посла республіки, якого підозрюють у нелегальне перевезення анаболіків через Україну в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України лекарстваКиберполиция
Читайте також
Кіберполіція викрила групу, що збувала підроблені водійські права
Держлікслужба не має повноважень змінювати закон про дистанційну торгівлю ліками, - експерт
Прогноз погоди