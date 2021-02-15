В Украине разоблачили группу торговцев запрещенными стероидами
Киберполиция разоблачила группировку, которая через интернет занималась торговлей запрещенных в Украине лекарственных средств с сильнодействующими и ядовитыми веществами. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
Отмечается, что два жителя Львова 32 и 34 лет в интернете продавали запрещенные лекарственные средства "метандиенон" и "нандролон". Эти средства являются анаболическими стероидами.
"Мужчины создали и администрировали два вебсайты, где продавались сильнодействующие лекарственные средства, содержащие метандиенон и нандролон - вещества, которые запрещены к обращению в Украине. Товар покупателям отправляли по почте, а прибыль получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", - сообщили в МВД.
Сейчас правоохранители устанавливают каналы поставки стероидов к фигурантам.
Во время обысков в домах злоумышленников были изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи и сильнодействующие лекарственные средства на 1,5 миллиона гривен. Все изъятое направлено на проведение экспертиз.
По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.
"Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия", - добавили правоохранители.
Фото: изъятые стероиды (mvs.gov.ua)
Напомним, за 2020 год пограничники выявили более 300 попыток ввоза наркотиков в Украину. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается в более чем 3 млрд гривен.
Также сообщалось, что в Молдове задержали бывшего посла республики, которого подозревают в нелегальной перевозке анаболиков через Украину в РФ.