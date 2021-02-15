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В Україні викрили групу торговців забороненими стероїдами

Новость на русском → Львів, Понеділок 15 лютого 2021 13:29
В Україні викрили групу торговців забороненими стероїдами Фото: вилучені стероїди (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Киберполиция викрила угруповання, яка через інтернет займалася торгівлею заборонених в Україні лікарських засобів з сильнодіючими і отруйними речовинами. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Наголошується, що два жителі Львова 32 і 34 років в інтернеті продавали заборонені лікарські засоби "метандієнон" і "нандролон". Ці засоби є анаболічними стероїдами.

"Чоловіки створили та адміністрували два вебсайти, де продавалися сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон і нандролон - речовини, які заборонені до обігу в Україні. Товар покупцям відправляли поштою, а прибуток отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", - повідомили в МВС.

Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання стероїдів до фігурантів.

Під час обшуків в будинках зловмисників були вилучені комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" запису і сильнодіючі лікарські засоби на 1,5 мільйона гривень. Все вилучене направлено на проведення експертиз.

За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

"Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - додали правоохоронці.

Фото: вилучені стероїди (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, за 2020 рік прикордонники виявили більше 300 спроб ввезення наркотиків в Україну. Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється в більш ніж 3 млрд гривень.

Також повідомлялося, що в Молдові затримали колишнього посла республіки, якого підозрюють у нелегальне перевезення анаболіків через Україну в РФ.

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