В Україні викрили групу торговців забороненими стероїдами
Киберполиция викрила угруповання, яка через інтернет займалася торгівлею заборонених в Україні лікарських засобів з сильнодіючими і отруйними речовинами. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.
Наголошується, що два жителі Львова 32 і 34 років в інтернеті продавали заборонені лікарські засоби "метандієнон" і "нандролон". Ці засоби є анаболічними стероїдами.
"Чоловіки створили та адміністрували два вебсайти, де продавалися сильнодіючі лікарські засоби, що містять метандієнон і нандролон - речовини, які заборонені до обігу в Україні. Товар покупцям відправляли поштою, а прибуток отримували на банківські рахунки, відкриті на підставних осіб", - повідомили в МВС.
Зараз правоохоронці встановлюють канали постачання стероїдів до фігурантів.
Під час обшуків в будинках зловмисників були вилучені комп'ютерна техніка, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" запису і сильнодіючі лікарські засоби на 1,5 мільйона гривень. Все вилучене направлено на проведення експертиз.
За даним фактом порушено справу за ч. 4 ст. 321 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.
"Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії", - додали правоохоронці.
Фото: вилучені стероїди (mvs.gov.ua)
Нагадаємо, за 2020 рік прикордонники виявили більше 300 спроб ввезення наркотиків в Україну. Загальна вартість вилучених наркотиків оцінюється в більш ніж 3 млрд гривень.
Також повідомлялося, що в Молдові затримали колишнього посла республіки, якого підозрюють у нелегальне перевезення анаболіків через Україну в РФ.