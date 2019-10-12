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В Украине на выходных усилили боевую готовность частей ВСУ

Новости » Общество    12.10.2019 - 15:14
В Украине на выходных усилили боевую готовность частей ВСУ
Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Усилена боеготовность воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач

На выходных в период с 12 по 14 октября усилили боеготовность воинских частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей ВСУ в пунктах постоянной дислокации и в районах выполнения боевых задач. Охрану военных объектов повышено, очередные изменения и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме.

Кроме того, Генеральный штаб ВС Украины предостерегает граждан от незаконного проникновения на охраняемые территории, а также от провокационных действий рядом с военными объектами.

Напомним, в Киеве с 12 до 14 октября полностью запретят движение по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода. Возведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу, из-за чего 12 октября в 22:00 движение по проспекту Победы будет перекрыто до 5:00 утра 14 октября. В это время над проезжей частью проспекта будут устанавливать прогон нового моста.

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