В Україні на вихідних посилили бойову готовність частин ЗСУ

Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Посилена боєготовність військових частин ЗСУ в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань

На вихідних в період з 12 по 14 жовтня посилили боєготовність військових частин Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що протягом вихідних і святкових днів посилена боєготовність військових частин ЗСУ в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об'єктів підвищено, чергові зміни і резервні підрозділи будуть нести службу в посиленому режимі.

Крім того, Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на охоронювані території, а також від провокаційних дій поряд з військовими об'єктами.

Нагадаємо, в Києві з 12 до 14 жовтня повністю заборонять рух по проспекту Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу. Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу, через що 12 жовтня о 22:00 рух по проспекту Перемоги буде перекрито до 5:00 ранку 14 жовтня. В цей час над проїжджою частиною проспекту будуть встановлювати прогін нового мосту.