ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні на вихідних посилили бойову готовність частин ЗСУ

Новини » Суспільство    12.10.2019 - 15:14
В Україні на вихідних посилили бойову готовність частин ЗСУ
Ілюстративне фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Посилена боєготовність військових частин ЗСУ в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань

На вихідних в період з 12 по 14 жовтня посилили боєготовність військових частин Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що протягом вихідних і святкових днів посилена боєготовність військових частин ЗСУ в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань. Охорону військових об'єктів підвищено, чергові зміни і резервні підрозділи будуть нести службу в посиленому режимі.

Крім того, Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на охоронювані території, а також від провокаційних дій поряд з військовими об'єктами.

Нагадаємо, в Києві з 12 до 14 жовтня повністю заборонять рух по проспекту Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу. Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу, через що 12 жовтня о 22:00 рух по проспекту Перемоги буде перекрито до 5:00 ранку 14 жовтня. В цей час над проїжджою частиною проспекту будуть встановлювати прогін нового мосту.

Закон про невключення дезертирів у чисельність ЗСУ передали на підпис президенту Трамп заявив про розробку США нового виду озброєння
Новини України Збройні сили України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся