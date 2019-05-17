В Украине на выходных потеплеет до +32

Погода в Украине: на выходных, 18 и 19 мая, будет тепло, однако в некоторых областях страны ожидаются дожди с грозой, а также шквальный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebоok.



На западе, а также в Винницкой и частично Одесской областях ожидаются дожди и грозы, при которых возможен град и шквалистое усиление ветра.

"Поэтому осторожность во время грозы - особенная", - отметила синоптик.

Температура воздуха на выходных составит +20 +25 градусов.

"На остальной территории, а это - север, восток, большинство южной части и центра - будет какой-то июль, а не май. Ибо предполагается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +25 + 30 градусов. А на востоке и юге иногда и до +32 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве на выходных ожидается солнечная погода, а температура воздуха прогреется до +23 +26 градусов.

"Можно загорать, ловить бабочек, проявить настоящее гражданское мужество - вместо шашлыков взять на природу бутерброды, и потом убрать за собой, выгулять новые шорты и даже купальники", - написала синоптик.

По словам синоптика, вода в Днепре прогреется до +16 +17 градусов.

"Ноги намочить даже приятно, а вот купаться - разве что на проигранный спор. Пусть выходные будут в удовольствие, даже если вы не с кумом на поляне, а на даче с трудолюбивыми родственниками", - написала Наталья Диденко.

Напоним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что 17 мая погода будет походить на летнюю. На юге и востоке страны температура воздуха прогреется до +26 +30 градусов.

Однако, кратковременные дожди будут практически по всей территории страны, кроме юга, а также Сумской и Харьковской областей. В Киеве сегодня большая вероятность дождя с грозой, а температура воздуха прогреется до +24 +26 градусов.

Кроме того, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что сегодня в западной части местами ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с, ночью в Ровенской, Житомирской и Винницкой областях прогнозируются сильные дожди. В результате обильных осадков ожидаются подъемы уровней воды.