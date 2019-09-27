В Украине на выходных ожидается потепление

Погода в Украине на выходных, 27 и 28 сентября, будет теплой и облачной, ожидаются дожди, температура +24. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается ощутимое потепление. Днем 28 сентября температура воздуха прогреется до +15 +20 градусов, а 29 сентября - до +18 +24 градусов. На севере страны на 2-4 градуса будет ниже.



В субботу осадки наиболее вероятны в западных областях, на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье атмосферный фронт протянет дожди практически всеми областями, в течение дня дожди пройдут по всей территории страны.

В Киеве в субботу, 28 сентября, осадков не предвидится. Температура воздуха составит около +17 градусов. В воскресенье, 29 сентября, в столице пройдут дожди, но будет еще теплее, до +19 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на выходных в Украине ожидаются дожди, температура воздуха днем прогреется до +20 +22 градусов.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины

Добавим, что заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра уточнила, что заморозков именно в Киеве этой осенью еще не было, хотя по Украине две ночи подряд наблюдались емкие значение температуры.