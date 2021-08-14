В Украине на выходные объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В течение 14-16 июля чрезвычайная пожарная опасность удержится в Харьковской, Луганской, Киевской, Сумской, Полтавской.

Кроме того, 14 августа - в Черниговской, а 15 августа - в Ровенской и Винницкой.

Также синоптики предупреждают, что 16 августа в северных, центральных, Харьковской, Луганской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Чрезвычайная пожарная опасность - это угрожающее сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды