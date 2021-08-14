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В Україні на вихідні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Автор: Инна Собора

В Україні на вихідні оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Переважно попередження стосується північних та східних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Протягом 14-16 липня надзвичайна пожежна небезпека утримається у Харківській, Луганській, Київській, Сумській, Полтавській.

Крім того, 14 серпня - в Чернігівській, а 15 серпня - в Рівненській та Вінницькій.

Також синоптики попереджають, що 16 серпня у північних, центральних, Харківській, Луганській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Надзвичайна пожежна небезпека - це загрозливе поєднання високої температури повітря та сухої погоди

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