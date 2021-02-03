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В Украине выдали первую лицензию для онлайн-казино

Автор: Андрей Козловский

Комиссия по регулированию игорного бизнеса и лотерей накануне выдала лицензию ООО "СПЕЙСИКС" на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино онлайн. Это первая видна лицензия в Украине для онлайн-казино.

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Такое решение Комиссии обнародовали на сайте ведомства.

"Только лишь хотеть никогда не будет достаточно, нужно действовать. Не искать виновных. И причин, почему "нет". Брать и делать? Так. Мы - сделали. Решение о выдаче первой лицензии принято", - написал председатель Комиссии Иван Рыжий на своей странице в Facebook.

Согласно данным Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, ООО "СПЕЙСИКС" является владельцем знака для товаров и услуг "КОСМОЛОТ".

Напомним, летом Верховная рада легализовала игорный бизнес. Парламент одобрил во втором чтении соответствующий законопроект №2285-д.

Также ранее сообщалось, что большинство граждан Украины біли против легализации игорного бизнеса. Таким образом, против высказались 55% украинцев, а поддерживают такую идею 33% опрошенных. Еще 12% не смогли определиться.

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