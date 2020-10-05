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В Украине вводят новые стандарты для безопасности пешеходов

Украина , Понедельник 05 октября 2020 14:51
В Украине вводят новые стандарты для безопасности пешеходов
Фото: лежачий полицейский (zubil.net)
Автор: Максим Зайченко

В Украине с 1 ноября вступают в силу новые стандарты, которые должны обеспечить безопасность пешеходов на дорогах. Появятся новые средства для урегулирования дорожного движения, кроме "лежачих полицейских".

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Отмечается, что до сих пор существовало только одно средство урегулирования движения - так называемый "лежачий полицейский". Все другие устоявшиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

"Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 октября украинские водители автомобилей должны ездить с включенными фарами. Это правило действует на дорогах вне населенных пунктов.

Также РБК-Украина писало, что с 1 июня в Киеве заработала система автофиксации нарушений правил дорожного движения, правонарушения в столице фиксируют 20 камер.

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