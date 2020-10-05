В Україні вводять нові стандарти для безпеки пішоходів

Фото: лежачий поліцейський (zubil.net)

В Україні з 1 листопада набирають чинності нові стандарти, які повинні забезпечити безпеку пішоходів на дорогах. З'являться нові засоби для врегулювання дорожнього руху, крім "лежачих поліцейських".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Зазначається, що досі існувало тільки один засіб врегулювання руху - так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проектанти застосовували тільки на свій страх і ризик.

"Змінені стандарти дозволять встановлювати розділові острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери і острівці безпеки. Вони проектуються при ремонті або модернізації наявних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня українські водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами. Це правило діє на дорогах поза межами населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що з 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення у столиці фіксують 20 камер.