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В Україні вводять нові стандарти для безпеки пішоходів

Україна , Понеділок 05 жовтня 2020 14:51
В Україні вводять нові стандарти для безпеки пішоходів
Фото: лежачий поліцейський (zubil.net)
Автор: Максим Зайченко

В Україні з 1 листопада набирають чинності нові стандарти, які повинні забезпечити безпеку пішоходів на дорогах. З'являться нові засоби для врегулювання дорожнього руху, крім "лежачих поліцейських".

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Зазначається, що досі існувало тільки один засіб врегулювання руху - так званий "лежачий поліцейський". Всі інші усталені світові практики інженери-проектанти застосовували тільки на свій страх і ризик.

"Змінені стандарти дозволять встановлювати розділові острівці або смуги, бордюрні розширення, чокери і острівці безпеки. Вони проектуються при ремонті або модернізації наявних доріг і вулиць, а також при будівництві та реконструкції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня українські водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами. Це правило діє на дорогах поза межами населених пунктів.

Також РБК-Україна писало, що з 1 червня у Києві запрацювала система автофіксації порушень правил дорожнього руху, правопорушення у столиці фіксують 20 камер.

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