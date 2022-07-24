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В Украине вводят новые правила получения водительского удостоверения

Фото: вводят новые правила получения водительского удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

С 24 июля в Украине действуют новые правила получения водительского удостоверения. Изменится подход к обучению и алгоритм сдачи экзаменов - теоретическую и практическую части подготовки водителей отныне разграничивают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Чтобы получить водительское удостоверение кандидатам в водители необходимо будет сделать 5 шагов:

  • пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена);
  • сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение;
  • выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение;
  • сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, которое действует 2 года;
  • в сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Таким образом, отныне желающим получить водительское, сначала стоит пройти теоретический курс обучения в автошколе и успешно сдать тестирование в территориальном сервисном центре МВД. А уже со знаниями правил дорожного движения и со Свидетельством об окончании теоретической подготовки начинать практический курс и выезжать на улицы за рулем. Такое разграничение учебного процесса не просто выглядит логичным, но вводится еще и учитывая мировой опыт. Фактически, это станет гарантией безопасности на дорогах, поскольку к практическому обучению будут допускать только тех, кто уже знает правила дорожного движения.

На теоретическом курсе обучения человеку надо освоить правила дорожного движения, правила эксплуатации транспортных средств, основы безопасности движения и оказания домедицинской помощи. Внутренний теоретический экзамен в автошколе отменяется. После обучения заведение образования формирует свидетельство об окончании теоретической подготовки и вносит данные в Единый государственный реестр МВД. Потом - экзамен в территориальном сервисном центре МВД, кроме будущих водителей категории ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE. Все, кто успешно его составляет, получают свидетельство, которое является пропуском на практический курс обучения. Свидетельство будет действовать в течение 1 года. То есть, тот, кто успешно сдал теоретический экзамен имеет целый год на то, чтобы пройти практический курс обучения. При условии, если этот срок прошел, а человек, который хотел получить водительское удостоверение, так и не сдал следующий экзамен по практическому вождению, должен начинать обучение сначала.

На практическом курсе надо научиться управлять автомобилем. После его завершения - экзамен. Сдача практического экзамена в автошколе обязательна. Учебное заведение будет выдавать свидетельство об окончании практической подготовки. Оно будет действовать в течение двух лет.

Стоит отметить, что ранее смена автошколы не предусматривалась. Теперь же можно выбрать из аккредитованных учебных заведений один для теоретического обучения, а для практического - другой.

Все, кто до 24 июля, до вступления в силу постановления начали подготовку, переподготовку в автошколе и повышение квалификации водителей транспортных средств, продолжают обучение в соответствии со старыми нормами и сдают внутренние экзамены в автошколе и экзамены в территориальном сервисном центре МВД по старому алгоритму.

Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.

Добавим, недавно стало известно, что страны ЕС будут признавать водительские удостоверения украинских беженцев.

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