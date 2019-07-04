В Украине вводится новая платформа учета ценных бумаг

Фото: НКЦБФР (www.nssmc.gov.ua)

Новая платформа обеспечит интеграцию Украины в мировую систему

Для централизованного депозитарного учета ценные бумаги с августа в Украине будет внедрена новая ИТ система DEPEND Q. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отметили в пресс-службе, в системе будет переведена информация о 4,33 млн счетов владельцев ценных бумаг, номинальная стоимость которых составляет 1,7 трлн.

Эти изменения предусмотрены Соглашением об ассоциации Украины с ЕС и Стратегией развития финансового сектора до 2020 года.

"Введение новой системы, отвечающей самым высоким международным стандартам обеспечит полноценную технологическую интеграцию Украины в мировую учетную систему ценных бумаг, существенно повысит возможности привлечения иностранных и отечественных инвестиций в ценные бумаги, создаст предпосылки для внедрения новых услуг на финансовом рынке", - отметили в пресс-службе

Сейчас новая система учета ценных бумаг проходит тестирование всеми участниками рынка. По данным Национального депозитария Украины (НДУ), уже 127 депозитарных учреждений, а это более половины лицензиатов, установили новую систему, прошли авторизацию и начали проводить учетные операции. Этап полномасштабного тестирования продлится до 22 июля 2019 года. Запуск новой системы состоится 5 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе.

"Эта платформа позволит не только автоматизировать очень много функций, касающихся учета ценных бумаг, но и кардинально повысить качество услуг для владельцев ценных бумаг. Наступит время, когда владельцы ценных бумаг смогут голосовать за решения на общем собрании акционеров через свой смартфон", - добавили в пресс-службе.

Отметим, DEPEND Q - технологическая платформа, которая используется на развитых европейских рынках ценных бумаг. Она обеспечит полную технологическую интеграцию украинского рынка в европейскую систему учета ценных бумаг.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента за новыми правилами, адаптированными к стандартам ЕС.