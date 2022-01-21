В Украине ввели санкции против акционера "Турбоатома"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против кипрской компании Biscone Limited, миноритарного акционера АО "Украинские энергетические машины" (ранее - "Турбоатом"). Ограничения введены указом главы государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Решение о введении санкций в отношении Biscone Limited принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на своем заседании 30 декабря 2021 года.
Какие ограничения наложили на кипрскую компанию:
- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.
Санкции введены сроком на 3 года.
Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возложено на секретаря Совета.
Указ вступает в силу с даты его опубликования.
Компании Biscone Limited принадлежит 5,9% акций "Украинских энергетических машин". Ее фактическим владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, который находится под санкциями с 2016 года.
Весной прошлого года "Украинские энергетические машины" обвинили Biscone Limited в создании угрозы для деятельности предприятия и его существования.
Переименование "Турбоатома" в "Украинские энергетические машины" произошло в сентябре прошлого года. Смена названия прошла в рамках присоединения к предприятию завода "Электротяжмаш".
"Украинские энергетические машины" специализируются на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, парогазовых установок и другого энергетического оборудования. Находится в Харькове. Входит в число предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Напомним, сегодня Зеленский также подписал указ о введении санкций против российских судей и крымских силовиков.