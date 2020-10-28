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В Минздраве объяснили предел в 52 тысячи по койкам для СOVID-19 в Украине

Украина, Среда 28 октября 2020 10:53
В Минздраве объяснили предел в 52 тысячи по койкам для СOVID-19 в Украине
Фото: больница (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему Украина может выделить в общей сложности до 52 тысяч коек для больных COVID-19. Он подчеркнул, что у медицинской системы есть предел.

Об этом глава Минздрава сказал в ходе брифинга.

"Максимальное количество может быть 52 тысячи. Чем обусловлено это максимальное количество? Наша медицинская система не резиновая, у нее есть предел, как по количеству коек... так и в связи с тем, что у нас ограниченное количество наших медицинских работников, специалисты... которых нельзя просто взять его с улицы и поставить у кровати больного", - заявил он.

Степанов подчеркнул, что уверен в украинских врачах, однако им нужна помощь населения, чтобы остановить количество больных, увеличивающееся каждый день.

Напомним, Минздрав перепрофилирует по 2-4 многопрофильные больницы в каждом регионе. Это позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19, которые имеют также другие заболевания.

Как писало РБК-Украина, в Украине койки для лечения коронавируса заняты на 65%. При этом нет ни одного региона, где такие кровати заняты менее чем на 50%.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус

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