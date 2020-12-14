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В Украине ввели ограничения для религиозных мероприятий при карантине

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине с 19 декабря вводятся ограничения на проведение религиозных мероприятий. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров на заседании 9 декабря.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236 об установлении карантина в Украине.

Согласно решению правительства, с 19 декабря и до завершения карантина запрещается проведение религиозных мероприятий:

  • в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 квадратных метров;
  • на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до конца февраля. Кроме того, в период с 8 до 24 января в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения.

Также РБК-Украина писало, что в правительстве не исключают усиление карантина раньше 8 января. Условием такого решения является резкий рост заболеваемости коронавирусом в Украине.

Добавим, сегодня в Украине зафиксировали около 6,5 тысяч новых случаев коронавируса. В последние дни заболеваемость в Украине, согласно данным Минздрава, пошла на спад.

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