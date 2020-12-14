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В Україні ввели обмеження для релігійних заходів під час карантину

Автор: Дмитро Левицький

В Україні з 19 грудня вводяться обмеження на проведення релігійних заходів. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом міністрів на засіданні 9 грудня.

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Про це йдеться у постанові Кабміну №1236 про встановлення карантину в Україні.

Відповідно до рішення уряду, з 19 грудня і до завершення карантину забороняється проведення релігійних заходів:

  • в приміщенні за умови присутності більше однієї особи на 5 квадратних метрів;
  • на відкритому повітрі за умови недотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до кінця лютого. Крім того, у період з 8 до 24 січня в країні діятимуть посилені карантинні обмеження.

Також РБК-Україна писало, що в уряді не виключають посилення карантину раніше 8 січня. Умовою такого рішення є різке зростання захворюваності на коронавірус в Україні.

Додамо, сьогодні в Україні зафіксували близько 6,5 тисяч нових випадків коронавірусу. Останніми днями захворюваність в Україні, згідно з даними МОЗ, пішла на спад.

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