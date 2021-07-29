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В Украине ввели новые правила работы старост: Зеленский подписал закон

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Киев, Четверг 29 июля 2021 15:46
В Украине ввели новые правила работы старост: Зеленский подписал закон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о развитии института старост. Документ позволит жителям общин влиять на выбор кандидатур старост и наделит их дополнительными функциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост" №1638-IX, который парламент принял 14 июля после повторного рассмотрения с предложениями главы государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон совершенствует правовое регулирование института старост в Украине для его дальнейшего развития.

В частности документ предусматривает, что староста назначается местным советом после обязательного общественного обсуждения кандидатуры старосты с жителями старостинского округа.

Кроме того, закон делает необязательным вхождение старосты в состав исполнительного комитета совета общины. При этом им будет гарантированно право на участие и выступление на заседаниях совета, исполкома, других органов совета.

Помимо этого, по решению органа местного самоуправления, за старостой закрепляются отдельные задачи администратора Центра предоставления административных услуг.

Закон также регулирует порядок создания старостинских округов с целью введения института старост, в частности для городов, которые не являются административными центрами общин.

Напомним, в мае Верховная рада разблокировала подписание законопроекта, который предоставляет поселковым старостам новые возможности.

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Владимир Зеленский местное самоуправление
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